الراجحي: برنامج التحول الوطني حقق أكثر من 750 إصلاحًا اقتصاديًّا

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، إبراهيم الراشد خلال كلمته: "يشرفنا التعاون مع 35 عضوًا في برنامج "إمبريتك" فلديهم خبرات متنوعة ومختلفة، وهذا يساعدنا على تبادل الخبرات، ولدينا فرص كبيرة لدعم ريادة الأعمال والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، فخلال السنوات الماضية، أوجدنا ركائز جديدة لمواكبة رؤية المملكة 2030، وتمكنا من إيجاد ركيزة لمساعدة الأسر المنتجة، وطوّرنا ركيزة لدعم وتمكين المنشآت الصغيرة والناشئة مما يسهم في خلق فرص وظيفية، لقد بدأنا بتطوير منظومة الفروع لدى البنك لتكون حاضنة للأعمال، وافتتحنا 6 فروع جديدة هذا العام لدعم رواد الأعمال، وسيكون لدينا 17 فرعًا في العام القادم، وسنرى قريبًا أكبر مراكز أعمال في المجتمع السعودي".