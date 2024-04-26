مطار الأحساء الدولي يطلق رحلة مباشرة إضافية إلى دبي كل جمعة

وبهذه المناسبة، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام محمد بن علي الحسني، أن "شركة مطارات الدمام تسعى من خلال إضافة هذه الرحلة الدولية إلى تلبية احتياج المسافرين إلى وجهات دولية في أوقات مناسبة، موضحاً أن التوسعة والتطوير الذي شهده مطار الأحساء الدولي وتفضّل بافتتاحه يوم الأربعاء 24 أبريل 2024م، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، أمير المنطقة الشرقية، كان له الأثر الإيجابي في تعزيز إمكانيات المطار وتهيئته بأعلى مستويات الكفاءة التشغيلية لاستقبال وتسيير المزيد من الرحلات".