مطار الأحساء الدولي يطلق رحلة مباشرة إضافية إلى دبي كل جمعة
يبدأ مطار الأحساء الدولي، اعتبارًا من اليوم الجمعة، بتسيير رحلة مباشرة إضافية إلى دبي كل يوم جمعة، ويتيحها المطار للمسافرين من وإلى محافظة الأحساء.
وبهذه المناسبة، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام محمد بن علي الحسني، أن "شركة مطارات الدمام تسعى من خلال إضافة هذه الرحلة الدولية إلى تلبية احتياج المسافرين إلى وجهات دولية في أوقات مناسبة، موضحاً أن التوسعة والتطوير الذي شهده مطار الأحساء الدولي وتفضّل بافتتاحه يوم الأربعاء 24 أبريل 2024م، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، أمير المنطقة الشرقية، كان له الأثر الإيجابي في تعزيز إمكانيات المطار وتهيئته بأعلى مستويات الكفاءة التشغيلية لاستقبال وتسيير المزيد من الرحلات".
وأوضح أن "هذه الرحلة الإضافية الجديدة تأتي ضمن خطة تنمية الحركة الجوية لشركة مطارات الدمام عبر إضافة عدة وجهات دولية ومحلية مباشرة من وإلى مطار الأحساء الدولي والوصول إلى طاقة المطار الجديدة بعد التوسعة، وتبلغ مليون مسافر سنويًا"، منوها أن عدد المسافرين عام 2023 ازداد بنسبة19% مقارنة بعام 2022.
وقدّم شكر مطارات الدمام وامتنانها لمحافظ الأحساء، الأمير سعود بن طلال بن بدر، وكافة الجهات الداعمة من القطاعين الحكومي والخاص.