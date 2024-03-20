مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان ينجح في علاج عشرينية مصابة بانزلاق وتشوه خلقي بعملية منظار دقيقة

ذكر ذلك الدكتور أحمد خياط استشاري جراحة العمود الفقري ورئيس الفريق الطبي المعالج، والذي قال أن المريضة راجعت المستشفى مشتكية من أعراض كالآلام الشديدة والعرج، مع ضعف متزايد في القدم اليسرى، مضيفاً أنها راجعت عدة مستشفيات بحثاً عن العلاج ، إلا أن الأطباء الذين عاينوا حالتها ربطوا عمليتها بازالة النتوء العظمي" التشوه الخلقي" ، لأنه ناشئ في المدخل المؤدي للقناة الشوكية، وقد رفضت المريضة إجراء هذه العملية لخطورة إزالة " النتوء العظمي"، وحسب الأطباء أن ذلك سيؤدي إلى عدم ثبات العمود الفقري وبالتالي انزلاق فقري مستمر، وهو ما يستوجب عملية تثبيت للفقرات، عبر أدوات مثل البراغي والأسياخ.