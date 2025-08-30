مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يجري عملية ناجحة لاستئصال ورم برأس البنكرياس والأثني عشر والقنوات المرارية بالمنظار الكامل

في إنجاز طبي جديد تمكن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، من إجراء العملية الثانية على مستوى القطاع الخاص بالمملكة وبمنطقة الخليج العربي، لاستئصال أورام رأس البنكرياس والاثني عشر والقنوات المرارية "ما يعرف بعملية ويبل"، بالمنظار الكامل، علماً بأنه كان قد أجريت العملية الأولى قبل نحو شهر بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، ويُجرى هذا التدخل الطبي دون الحاجة للشق الجراحي التقليدي Totally Laparoscopic Whipple’s Procedure.
ذكر ذلك الدكتور عبدالوهاب الشهراني استشاري الجراحة العامة وجراحات السمنة والمناظير المتقدمة والروبوت الآلي، وجراحات الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية، رئيس الفريق الطبي المعالج.
وقال إن المراجعة هي تبلغ من العمر"44" عاماً، دخلت المستشفى بسبب تناقص مستمر في الوزن، وفقدان للشهية، وآلام تمتد من البطن إلى الظهر، حيث أجريت لها سلسة من الفحوصات الطبية الدقيقة كالأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، وتحاليل الدم وفحوصات علامات الأورام، وأظهرت النتائج إصابتها بورم برأس البنكرياس بمنطقة التقاء قناة البنكرياس بالقناة الصفراوية الجامعة بالإثني عشر، وعلى ضوء نتائج الفحوصات وضع الفريق الطبي خطة متكاملة، أخضعها لعملية جراحية دقيقة ومتقدمة تعرف بـ"إجراء ويبل"، تم فيها استئصال الورم بالكامل، بعد عزله عن الأوردة والأنسجة الحيوية الملاصقة له، ثم بعد ذلك تم عمل التوصيلات والتحويلات الأساسية لأعضاء البطن بعضها ببعض بعد الاستئصال، وجرى كل ذلك عبر المنظار .
واستطرد الدكتور عبدالوهاب قائلاً أن جهود الفريق الطبي تكللت، ولله الحمد بالنجاح، ولم تحتاج المراجعة لنقل الدم أثناء العملية، وتمت إفاقتها بغرفة العمليات، ومن ثم نقلت إلى العناية المركزة كإجراء تحفظي، ومن ثم غادرت المستشفى بعد يومين بحالة صحية جيدة.