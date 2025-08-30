مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يجري عملية ناجحة لاستئصال ورم برأس البنكرياس والأثني عشر والقنوات المرارية بالمنظار الكامل

في إنجاز طبي جديد تمكن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، من إجراء العملية الثانية على مستوى القطاع الخاص بالمملكة وبمنطقة الخليج العربي، لاستئصال أورام رأس البنكرياس والاثني عشر والقنوات المرارية "ما يعرف بعملية ويبل"، بالمنظار الكامل، علماً بأنه كان قد أجريت العملية الأولى قبل نحو شهر بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، ويُجرى هذا التدخل الطبي دون الحاجة للشق الجراحي التقليدي Totally Laparoscopic Whipple’s Procedure.

ذكر ذلك الدكتور عبدالوهاب الشهراني استشاري الجراحة العامة وجراحات السمنة والمناظير المتقدمة والروبوت الآلي، وجراحات الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية، رئيس الفريق الطبي المعالج.