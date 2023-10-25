"الأرصاد" ينبه: أمطار متوسطة وغزيرة تشمل هذه المناطق حتى نهاية الأسبوع

وفي التفاصيل، تشهد مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، تبوك والجوف هطول أمطار متوسطة وغزيرة ابتداء من غدٍ يصاحبها رياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 60كم/ساعة مثيرة للأتربة والغبار مع جريان السيول وتساقط البرد.