العلاقات التجارية العربية الصينية: منحنى متصاعد.. وهنا أبرز أرقامها

أما في عام 2021، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين 330.3 مليار دولار، بزيادة 1.5 ضعف عما كان عليه قبل 10 سنوات. وفي الأرباع الثلاثة الأولى لعام 2022، وصل حجم التبادل التجاري بين الجانبين إلى 319.3 مليار دولار، بزيادة 35.28% عما كان عليه في نفس الفترة للعام الماضي، ويقارب الحجم الإجمالي في عام 2021.