"السماعيل" يثمّن عقد المنتدى الدولي للأمن السيبراني بالرياض في نوفمبر

وقال "السماعيل": إن ذلك أدى إلى اتساع دائرة أنواع التهديدات لأمن العديد من دول العالم، فأصبحنا كثيرًا ما نسمع عبر وسائل الإعلام عن الهجمات الإلكترونية، والتجسس الصناعي، وانتهاك أمن المعلومات، والاحتيال في الهُوية، والاحتيال المالي، واختراق، واعتراض، واحتيال، وقرصنة، وسرقة إلكترونية، وإتلاف معلومات، وغيرها من الجرائم السيبرانية الخطيرة التي تُهدد أمنَ الدول وتُنفَّذُ باستخدام أجهزة إلكترونية حديثة "حاسوب وشبكة".