السعودية تسمح باستيراد الزهور والتبن من البرازيل

يأتي هذا التوسع بعد سلسلة من الموافقات السعودية؛ حيث تم في مارس الماضي الترخيص باستيراد بذور الخضروات، وفي أغسطس السماح ببيع الدواجن الحية من البرازيل إلى السعودية.