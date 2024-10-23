السعودية تسمح باستيراد الزهور والتبن من البرازيل

أعلنت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية في البرازيل، عن فتح أسواق جديدة لتصدير الزهور والتبن (العشب المجفف المستخدم كعلف) إلى المملكة العربية السعودية.
هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز التبادل التجاري الزراعي بين البلدين؛ مما يتيح للشركات البرازيلية تصدير منتجات جديدة وتوفير خيارات متنوعة للسوق السعودي.
يأتي هذا التوسع بعد سلسلة من الموافقات السعودية؛ حيث تم في مارس الماضي الترخيص باستيراد بذور الخضروات، وفي أغسطس السماح ببيع الدواجن الحية من البرازيل إلى السعودية.
ومنذ بداية عام 2024 وحتى سبتمبر، احتلت السعودية المرتبة الـ15 بين الوجهات الرئيسية لصادرات الأعمال الزراعية البرازيلية؛ حيث بلغت قيمة تلك الصادرات نحو 2 مليار دولار أمريكي. هذا التعاون المتنامي يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويفتح آفاقًا جديدة للتجارة الزراعية.