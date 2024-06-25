فيلم "ولاد رزق 3" يواصل نجاحاته في دور السينما ويحصد أكثر من 12 مليون دولار في 13 يومًا فقط

وتدور أحداث فيلم ولاد رزق 3 (القاضية) حول قصة تتضمن عودة أولاد رزق إلى الجريمة بعد مرور سنوات على انفصال الإخوة في طرقهم المختلفة بالحياة، وفي يوم من الأيام يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.