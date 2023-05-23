"العثيم للاستثمار" تدشن التوسعة الجديدة "أكشن قيت" للعثيم مول الربوة بالرياض

دشّنت شركة عبدالله العثيم للاستثمار التوسعة الجديدة للعثيم مول الربوة بالرياض، في حضور الأستاذ عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس الإدارة، وممثلي نخبة من الشركات، وجمع كبير من الزوار والمتسوقين، حيث وقف الجميع على مشروع التوسعة الجديدة التي أضافت وجهات تسوق وترفيه مثالية في البوابة الرابعة، والتي حملت اسم "أكشن قيت".
وتضمنت أبرز معالم التوسعة الجديدة إضافة (8) صالات للسينما في مساحة تصل إلى (5) آلاف متر مربع، إضافة إلى مرافق ترفيهية تشمل ألعابًا إلكترونية ومطاعم عالمية.
وأكد الأستاذ مشعل بن عميره الرئيس التنفيذي لشركة العثيم أن التوسعة الجديدة للعثيم مول الربوة تأتي في إطار استراتيجية الشركة التوسعية وتعزيز مستهدفاتها في التطوير والنمو في قطاعات المجموعة (المجمعات التجارية، الفنادق، الاستثمار العقاري، الترفيه، السينما، الأزياء، المطاعم والكافيهات وغيرها)، مضيفًا أن التوسعة تعد نقطة انطلاق قادمة لسلسلة من التوسعات والتطوير المستمر في مجمعات العثيم، والتي ستعزز من قيمتها كوجهة مميزة للتسوق والترفيه.
وقال الرئيس التنفيذي: إن العثيم مول الربوة أكبر المجمعات التجارية بالمملكة ويمتاز بموقعه الحيوي في منطقة شرق الرياض التي تعد من أكبر التجمعات السكنية في العاصمة الرياض، فضلًا عن وقوعه على طريق الدائري الشرقي الذي يصل شمال الرياض بجنوبها.
ونوّه الرئيس التنفيذي إلى رؤية شركة العثيم للاستثمار واستراتيجيتها التوسعية بإضافة منظومة من المشاريع الاستثمارية الجديدة في عدد من مدن المملكة، مشيرًا في هذا الصدد إلى إطلاق مشاريع نموذجية متكاملة منها مشروع "كنوز" بالعاصمة السعودية الرياض أضخم مشاريع الشركة باستثمارات تبلغ أكثر من (7) مليارات ريال، ومشروع "العثيم بارك" بمدينة الدمام والذي تبلغ استثماراته (1.5) مليار ريال، والفوز بمناقصة مشروع الخبر "واجهة الخبر البحرية "إحدى ثمرات التعاون مع أمانة المنطقة الشرقية بتكلفة تصل إلى نصف مليار ريال، وإكمال الاستحواذ على العثيم مول الربوة بالكامل بالاستحواذ على حصة الإيجار الجزئي، إضافة إلى الاستحواذ على عدد من المواقع الاستثمارية المهمة في عدد من مدن المملكة؛ منها الرياض، المدينة المنورة، القريات، أبها، الجبيل، الخرج، الطائف والمذنب.
يُذكر أن شركة عبدالله العثيم للاستثمار تمتلك حاليًا (12) مجمعًا تجاريًا في كل من: الرياض (الربوة - خريص) - الدمام - الأحساء - حفر الباطن - الخفجي - بريدة - عنيزة - الرس - حائل - عرعر.