متخصصون: المسؤولية الاجتماعية لمنشآت القطاع المالي ترفع معدلات الربحية

وفي حديثه، أكد نايف العذل على رؤية مجموعة تداول السعودية للاستدامة كعنصر محوري في النظام المالي، وأهمية دور المؤسسات المالية في توجيه المجتمع نحو الاستثمار المستدام، وقال: "نهدف عبر برنامج (استثمار بحكمة) إلى تثقيف الشباب حول الأدوات الاستثمارية المختلفة من خلال مسابقة محاكاة السوق، والتي ساهمت في رفع مستوى الإفصاح الطوعي إلى 30%، مما يعزز الشفافية في المنظومة"، كما أوضح "العذل" أن الشراكات مع مؤسسات مالية مثل بنك (إتش إس بي سي) تمثل دعمًا قويًا لأهداف الاستدامة، مشيرًا إلى قرب إطلاق برنامج جديد يعزز التزام المجموعة تجاه استدامة المجتمع مع التركيز على أهمية البيانات في قياس أثر هذه المبادرات.