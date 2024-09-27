"الجبير" يلتقي وزير خارجية كولومبيا في نيويورك

التقى وزيرُ الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، أمس، معاليَ وزير خارجية جمهورية كولومبيا "لويس جيلبيرتو موريلو"، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.