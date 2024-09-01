"سعود الطبية": 3 آلاف منظار تشخيصي وعلاجي في 6 أشهر

وأضاف أن إجراء مناظير الجهاز الهضمي ساهمت بعد عناية الله في علاج الكثير من الأمراض التي كانت تستدعي التدخل الجراحي سابقًا، مثل نزف قرحة المعدة والاثني عشر، نزف دوالي المريء والمعدة، انسداد القنوات الصفراوية، تضيقات الجهاز الهضمي، علاج بعض تكيسات البنكرياس الناتج عن التهاباتها، أخذ عينات تشخيصية من البنكرياس أو أجزاء من الأنبوب الهضمي.