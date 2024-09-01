"سعود الطبية": 3 آلاف منظار تشخيصي وعلاجي في 6 أشهر

أجرت مدينة الملك سعود الطبية، أكثر من ثلاثة آلاف منظار تشخيصي وعلاجي في النصف الأول لعام 2024م.
وأوضحت، في "إنفوجرافيك"، عبر منصة "إكس"، أنها أجرت 3319 منظارًا تشخيصيًا وعلاجيًا في النصف الأول من عام 2024.
وقالت مدينة الملك سعود الطبية، إن ذلك تضمن: 2059 حالة مناظير علوية، و938 حالة مناظير سفلية، و294 حالة مناظير القنوات الصفراوية، و28 حالة لإزالة الأجسام الغريبة.
وأوضح رئيس قسم الجهاز الهضمي وأمراض الكبد ووحدة المناظير د.شاكر بكاري بأن تلك المناظير شملت مناظير المريء، المعدة والاثني عشر، ومناظير القولون ومناظير القنوات الصفراوية وقناة البنكرياس.
وأضاف أن إجراء مناظير الجهاز الهضمي ساهمت بعد عناية الله في علاج الكثير من الأمراض التي كانت تستدعي التدخل الجراحي سابقًا، مثل نزف قرحة المعدة والاثني عشر، نزف دوالي المريء والمعدة، انسداد القنوات الصفراوية، تضيقات الجهاز الهضمي، علاج بعض تكيسات البنكرياس الناتج عن التهاباتها، أخذ عينات تشخيصية من البنكرياس أو أجزاء من الأنبوب الهضمي.