أدير العالمية تطلق مشروع "أدير بلازا" في مدينة الشيخ زايد بمصر

أعلنت شركة أدير العالمية عن افتتاح مشروعها الجديد "أدير بلازا"، وهو مجمع تجاري بمساحة 60 ألف متر مربع على طريق وصلة دهشور في مدينة الشيخ زايد بجمهورية مصر العربية، يأتي هذا الافتتاح بعد سنة واحدة فقط من بدء مزاولة الشركة لأعمالها في مصر.