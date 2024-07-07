أدير العالمية تطلق مشروع "أدير بلازا" في مدينة الشيخ زايد بمصر

أعلنت شركة أدير العالمية عن افتتاح مشروعها الجديد "أدير بلازا"، وهو مجمع تجاري بمساحة 60 ألف متر مربع على طريق وصلة دهشور في مدينة الشيخ زايد بجمهورية مصر العربية، يأتي هذا الافتتاح بعد سنة واحدة فقط من بدء مزاولة الشركة لأعمالها في مصر.
وقد شهد افتتاح المشروع إطلاق "أدير لاونج"، وهو ملتقى للمستثمرين المهتمين بالقطاع العقاري بهدف توفير بيئة مثالية للتواصل وبناء العلاقات بين المستثمرين والمطورين، مما يسهم في تعزيز سوق العقارات ودفع عجلة النمو الاقتصادي في المنطقة.
وتسعى أدير العالمية من خلال هذا المشروع إلى تبادل الخبرات بين السعودية ومصر، وتشجيع المستثمرين المصريين على استكشاف الفرص الاستثمارية في السعودية، يأتي هذا ضمن استراتيجيتها لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
كما كشفت أدير العالمية عن خططها المستقبلية لافتتاح 35 فرعًا حول العالم خلال عام 2030، في إطار سعيها لتوسيع نطاق أعمالها وتعزيز حضورها العالمي.