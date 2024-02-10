الحالة الـ 9 عالميًا.. جازان تشهد علاج مريضة مصابة بمرض نادر

نجح فريق طبي بمركز السكر بتجمع جازان الصحي بقيادة الدكتور عبدالرحمن حمدي وعضوية كل من الدكتور سعيد اليافعي والدكتور محمود شرباص، في علاج حالة مصابة بمرض نادر جدًا، حيث ثبت تسجيل 8 حالات مشابهة فقط على مستوى العالم، وتعتبر هذه هي الحالة التاسعة.