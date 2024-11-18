شاهد.. وصول وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان إلى مقر قمة G20

يُذكر أنه ونيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- يرأس الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية وفد المملكة المشارك في قمة دول مجموعة العشرين برئاسة البرازيل.