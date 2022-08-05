لندن.. ٢٣ سائحاً بينهم سعوديون ضحايا احتيال عبر موقع حجوزات شهير

وقع ما يقارب ٢٣ سائحاً من جنسيات من أمريكا والسعودية ضحايا لعملية احتيال بسبب أحد مواقع حجوزات السفر الشهيرة خلال رحلتهم إلى لندن.
وأشار تقرير شبكة "بي بي سي" البريطانية، إلى أن نحو ٢٣ سائحاً من أمريكا والسعودية قاموا بحجز سكن شمال لندن عن طريق موقع "بوكنق" الشهير، إلا أنهم اكتشفوا أنهم وقعوا لعملية احتيال، حيث تمّ تأجير السكن لأشخاص عدة في شهر يوليو الماضي دون علم مُلاك السكن.
وقالت الأسرة البريطانية إنها فُوجئت بالسياح يتوافدون على منزلهم على دفعات ويملكون المستندات كافة التي تخولهم لاستئجار منزلهم بعد دفعهم قيمة الايجار لشركة الحجوزات.
وأشارت الأسرة إلى أنها قدّمت شكوى ضد الشركة بإضافة سكنهم ضمن الخيارات المتاحة للسكن في بريطانيا دون علمهم وموافقتهم.
وقدّمت الشركة اعتذارها للأسرة والسياح، وقالت إن عمليات الاحتيال تواجه عديداً من الصناعات من ضمنها السياحة، وإن لديهم عديداً من الاجراءات الأمنية، وهذه الحالة نادرة الحدوث، وإنها قامت بتعويض جميع السياح الذين تأثروا من جرّاء هذه العملية.
وفي شهر يونيو الماضي وجّهت سفارة خادم الحرمين الشريفين في بريطانيا تحذيراً من عمليات الاحتيال والسرقة.
وأوصت في بيان نشرته على حسابها في "توتير"، المواطنين السعوديين، بعدم حمل مبالغ نقدية كبيرة.
وقال بيان السفارة، تحت عنوان تنبيه للمواطنين الكرام: "تهيب السفارة بوجوب توخي الحيطة والحذر حيال عمليات الاحتيال والسرقة، وتوصي بعدم حمل مبالغ نقدية كبيرة أو مقتنيات ثمينة، والحرص على الابتعاد عن الأماكن والتجمعات المشبوهة".