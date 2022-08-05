لندن.. ٢٣ سائحاً بينهم سعوديون ضحايا احتيال عبر موقع حجوزات شهير

وقدّمت الشركة اعتذارها للأسرة والسياح، وقالت إن عمليات الاحتيال تواجه عديداً من الصناعات من ضمنها السياحة، وإن لديهم عديداً من الاجراءات الأمنية، وهذه الحالة نادرة الحدوث، وإنها قامت بتعويض جميع السياح الذين تأثروا من جرّاء هذه العملية.