"الأرصاد": طقس رمضان سيكون ربيعيًّا وهذه توقُّعات الأمطار بمكة والمدينة

ولفت "العقيل" في حديثه للإخبارية إلى أن طقس رمضان سيكون ربيعيًّا، مؤكدًا أن المركز الوطني للأرصاد التقرير المناخي لشهر رمضان وتوقعاته لمكة المكرمة والمدينة المنورة التي تشير إلى ارتفاع في معدلات درجات الحرارة بمكة المكرمة، بمعدل يصل إلى درجة ونصف الدرجة، بينما ترتفع بمقدار درجتين في المدينة المنورة خلال الفترة من 11 إلى 31 مارس.