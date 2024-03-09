"الأرصاد": طقس رمضان سيكون ربيعيًّا وهذه توقُّعات الأمطار بمكة والمدينة

"الأرصاد": طقس رمضان سيكون ربيعيًّا وهذه توقُّعات الأمطار بمكة والمدينة
أكّد محلّلُ الطقس في المركز الوطني للأرصاد "عقيل العقيل"، أنّنا أرصاديًّا دخلنا فصل الربيع، لكننا لا نزال فلكيًّا في فصل الشتاء.
وأضاف "العقيل": أن درجات الحرارة بالمملكة بدأت في الارتفاع، وأعلى درجة حرارة متوقّعة اليوم بالمملكة ظهرًا هي في وادي الدواسر في حدود 32 درجة مئوية، وأقلّ الدرجات بالمناطق الشمالية في طريف.
ولفت "العقيل" في حديثه للإخبارية إلى أن طقس رمضان سيكون ربيعيًّا، مؤكدًا أن المركز الوطني للأرصاد التقرير المناخي لشهر رمضان وتوقعاته لمكة المكرمة والمدينة المنورة التي تشير إلى ارتفاع في معدلات درجات الحرارة بمكة المكرمة، بمعدل يصل إلى درجة ونصف الدرجة، بينما ترتفع بمقدار درجتين في المدينة المنورة خلال الفترة من 11 إلى 31 مارس.
وتابع: أن التوقعات تشير لهطول الأمطار بنسبة "40%" لمكة المكرمة، و"70%" على المدينة المنورة خلال الفترة الأولى من رمضان، وستكون حول المعدل بداية من 9 إبريل المقبل على المنطقتين.