ولادة قيصرية تنتهي باستئصال جزء من القولون في مستشفى بمكة

ناشد ذوو سيدة دخلت مستشفى بمكة المكرمة بغرض الولادة، ثم وصلت إلى العناية المركزة، المسؤولين في وزارة الصحة؛ فتح ملف تحقيق وتشكيل لجنة طبية بشكل عاجل.
وقال ذوو المرأة المتضررة لـ"سبق"؛ إن مريضتهم دخلت مستشفى حراء العام بمكة المكرمة، بتاريخ 6 ذي الحجة الجاري من أجل الولادة، وتقرر إجراء عملية قيصيرية، وبالفعل تمّت العملية وغادرت المستشفى هي وطفلتها بعد ثلاثة أيام من إجراء العملية القيصرية.
وأضافوا: عقب خروجها من المستشفى بيومين تعرضت لمضاعفات، تمثلت في كثرة القيء وكانت تعاني من انتفاخ في البطن، حيث راجعنا بها المستشفى نفسه، وأجريت لها أشعة مقطعية وخضعت للتنويم ليؤكد الأطباء ضرورة إجراء عملية لها، بداعي وجود ثقبين في القولون مما أدى إلى نزول الفضلات في الخارج.
وأشار ذووها إلى أن مريضتهم لا تزال منوّمة في العناية المركزة بعد أن أُجري لها اقتصاص جزء من القولون.
وطالبوا وزارة الصحة والجهات المختصة بتشكيل لجنة تحقيق وفتح ملف حول الحالة، والتأكد من سلامة العملية القيصرية التي أُجريت لها، والتي تدهورت حالتها الصحية عقبها.