شرطة الشمالية تقبض على 3 أشخاص لترويجهم المخدرات في العويقيلة

قبضت شرطة منطقة الحدود الشمالية، على وافد بتأشيرة زيارة من الجنسية السورية، ومواطنين في محافظة العويقيلة؛ لاتخاذهم منزلًا تحت الإنشاء في محافظة العويقيلة وكرًا لترويج مادة الحشيش المخدر، ومادة الإمفيتامين المخدر. وضُبِطَ بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء.
وتم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
وتُهيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالَج جميع البلاغات بسرية تامة.