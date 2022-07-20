"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: رياح وسُحب وأمطار رعدية مع تدنٍّ في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في المدينة المنورة وعسير ونجران ومكة المكرمة والرياض وجازان والشرقية.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة عسير أنها تشهد رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العرين وبيشة وتثليث وطريب، فيما تشهد المنطقة أمطارًا رعدية في المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والبرك والقحمة، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الخميس.
ونبَّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة فرسان، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية على الدرب وبيش وجازان، وأمطارًا رعدية على أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة الرياض رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأفلاج والسليل وليلى ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.
ونبّه المركز المنطقة الشرقية أيضًا بأنها تشهد رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الشيبة والعبيلة وحرض وخريص وذعبلوتن وعردة، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الخميس.
وكذلك تشهد منطقة نجران رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرخير وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة المهد ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وارتفاعًا في الأمواج على الرايس وينبع حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.
ونبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة السيل الكبير والشفا والطائف والهدا وعشيرة وقيا وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وأتربة مثارة على الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتشهد رابغ ارتفاعًا في الأمواج. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.