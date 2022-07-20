"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: رياح وسُحب وأمطار رعدية مع تدنٍّ في مدى الرؤية

ونبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة السيل الكبير والشفا والطائف والهدا وعشيرة وقيا وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وأتربة مثارة على الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتشهد رابغ ارتفاعًا في الأمواج. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.