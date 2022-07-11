"ديلفري هيرو" و"جلوفو" تخضعان لعمليات تفتيش من اللجنة الأوروبية لمكافحة الاحتكار

وأرجعت الهيئة، قرارها إلى امتناع الأطراف عن تقديم كامل البيانات ‏والوثائق التي طلبتها الهيئة لفحص الصفقة؛ وفقًا للمنهجية المقررة ‏في نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والدليل الإرشادي لفحص ‏التركز الاقتصادي؛ للوصول مع الأطراف عند اقتضاء الحاجة -بعد ‏استيفاء البيانات- إلى المعالجات الممكنة للأضرار المحتملة على ‏المنافسة، من أجل إبقاء الصفقة ضمن المستويات المحققة ‏للعدالة ورفاهية المستهلك في السوق المعنيّ‎.‎