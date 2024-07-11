أمير القصيم يتسلم تقرير "أضحيتي".. 133 ألف أضحية في 10 أيام عبر 37 مسلخاً ثابتاً ومتنقلاً

تسلّم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، تقرير مهرجان" أضحيتي 45"، الذي نظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم، بالشراكة مع الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية بمدينة بريدة.
جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه اليوم، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس سلمان الصوينع، وشركاء النجاح والداعمين.
وأشاد بالجهود التي بذلها فرع وزارة البيئة في مهرجان "أضحيتي" للتوعية بالأضحية السليمة والتعريف بالاشتراطات الصحية الواجب توفرها في الأضحية، وإيصال رسالتها التعريفية والتوعوية، التي تستهدف تعزيز الصحة العامة والغذائية، بالإضافة إلى تفعيل دور الشباب بالمهرجان، مشيداً بالدور التكاملي بين القطاعات في تعزيز التوعية والتعريف بالصحة العامة وخاصة فيما يخص الأضاحي، متمنياً للجميع التوفيق والسداد.
واستمع لشرحٍ من المهندس "الصوينع" عما تضمّنه التقرير من أهداف وبرامج المهرجان الذي أقيم بمدينة الأنعام ببريدة، وأشار "الصوينع" إلى أن المهرجان تضمّن حزمة من البرامج الخدمية وتوفير نحو 200 فرصة عمل للشباب، وتعزيز التوعوية التي تستهدف رفع الوعي في التعامل السليم مع الأضحية، وطرق شرائها، وأفضل السبل للتعامل مع اللحوم بشكل صحي.
وبيّن أن مهرجان "أضحيتي" عمل على تقديم العديد من الخدمات والفعاليات بمدينة الأنعام ومنطقة القصيم بشكل عام، حيث جهّز 37 مسلخاً ثابتاً ومتنقلاً، و35 سوقاً للماشية يعمل بها، و20 طبيباً بيطرياً، و500 جزار وعامل، إضافة إلى 12 عيادة بيطرية متنقلة، و35 فرقة رقابيّة على الأسواق والمسالخ، حيث استقبلت مدينة الأنعام ببريدة 133537 ألف أضحية طوال عشرة أيام.