أمير القصيم يتسلم تقرير "أضحيتي".. 133 ألف أضحية في 10 أيام عبر 37 مسلخاً ثابتاً ومتنقلاً

وبيّن أن مهرجان "أضحيتي" عمل على تقديم العديد من الخدمات والفعاليات بمدينة الأنعام ومنطقة القصيم بشكل عام، حيث جهّز 37 مسلخاً ثابتاً ومتنقلاً، و35 سوقاً للماشية يعمل بها، و20 طبيباً بيطرياً، و500 جزار وعامل، إضافة إلى 12 عيادة بيطرية متنقلة، و35 فرقة رقابيّة على الأسواق والمسالخ، حيث استقبلت مدينة الأنعام ببريدة 133537 ألف أضحية طوال عشرة أيام.