"الغطاء النباتي" يدعو المستثمرين لإبداء رغبات الاستثمار في 17 متنزهًا وطنيًا بمكة المكرمة

وبيّن أن مجالات الاستثمار المطروحة تتنوع ما بين التخييم والكرفانات والمطاعم والمقاهي والجلسات ومنافذ مستلزمات الرحلات ورحلات السفاري، ورياضة الهايكنغ ونقاط البيع، مشيرًا إلى أن هذه الفرص تأتي ضمن جهود المركز لتمكين القطاع الخاص، من المشاركة في تنمية المتنزهات الوطنية، وتوفير خيارات سياحية وترفيهية مستدامة تلبي تطلعات الزوار وتدعم التنمية البيئية والاقتصادية.