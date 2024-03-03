صدرت الضوابط.. بدء أعمال الرقابة الفعلية على مشاريع البنية التحتية بالرياض

يُذكر أن هذا التوجه جزء من مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة ضمن أولوياتها الرئيسية، مع التأكيد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق هذه الأهداف.