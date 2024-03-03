صدرت الضوابط.. بدء أعمال الرقابة الفعلية على مشاريع البنية التحتية بالرياض

أعلن مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، بدء أعمال الرقابة الفعلية على مشاريع البنية التحتية داخل مدينة الرياض، في خطوة تأتي ضمن جهود المركز الرامية لضمان تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في جميع مشاريع البنية التحتية بالمنطقة.
وستشهد هذه الأعمال الرقابية توسعًا تدريجيًّا لتشمل أحياء مدينة الرياض كافة، قبل أن تمتد إلى جميع محافظات منطقة الرياض؛ مؤكدًا الالتزام بتحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة البنية التحتية على نطاق واسع.
وتأتي هذه الخطوة عقب إصدار المركز لمجموعة من الضوابط الخاصة بالرقابة والامتثال والتراخيص لأعمال مشاريع البنية التحتية، التي تم الكشف عنها سابقًا في إطار سعي المركز لتعزيز الشفافية والامتثال البيئي واشتراطات السلامة في جميع المشاريع.
وفي هذا السياق، نظم المركز عددًا من ورش العمل التدريبية التي استهدفت الجهات الخدمية ومقاوليها؛ بهدف تعزيز الوعي بالضوابط الجديدة وتشجيع التطبيق الفعال لأفضل الممارسات في البنى التحتية.
وأكد الرئيس التنفيذي لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض المهندس فهد بن سليمان البداح، أهمية هذه الخطوة في رفع مستوى الأداء وتحقيق معايير الجودة والسلامة المطلوبة؛ داعيًا الجهات الخدمية والمقاولين إلى زيارة موقع المركز الإلكتروني www.ripc.gov.sa لمتابعة نشاط المركز خاصة ما يتعلق بالضوابط الجديدة وأي تحديثات مستقبلية في إطار التزام بتوفير المعلومات والدعم اللازميْن لضمان الامتثال للمعايير والضوابط المعتمدة.
يُذكر أن هذا التوجه جزء من مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة ضمن أولوياتها الرئيسية، مع التأكيد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق هذه الأهداف.