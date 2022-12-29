"تقويم التعليم" تمنح الاعتماد المؤسسي لعدد من منشآت "التدريب التقني"

منحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلةً بالمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب "مسار"، الاعتماد المؤسسي لعدد من المنشآت التدريبية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمنشآت التي حصلت على الاعتماد وهي (الكلية التقنية للبنات بالطائف، وكلية ينبع التطبيقية، والكلية التقنية ببيشة، والكلية التقنية بنجران، والمعهد الصناعي الثانوي الثالث بالأحساء، والكلية التقنية بالقنفذة).