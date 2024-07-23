الندوة العالمية تخرج 400 معلم لغة عربية و150 طالبًا من الناطقين بغير العربية حول العالم

أعلنت الندوة العالمية للشباب الإسلامي تخريج الدفعة الأولى من برنامجها المطور لتدريب معلمي اللغة العربية في الدول الناطقة بغير العربية، وتعليم طلاب مراحل التعليم العام فيها، وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات التعليمية المتخصصة في تقنية المعلومات، حيث بلغ عدد الخريجين 41 معلمًا، من عدة دول هي: البوسنة والهرسك، ومقدونيا الشمالية، والسنغال، وغينيا كوناكري، والنيجر، ونيجيريا، والبرازيل، والبيرو، والإكوادور، وقيرغيزيا.
وشمل البرنامج التدريب على مهارات القراءة، والكتابة، والاستماع، والمحادثة، والإدارة الصفية، وبناء الاختبارات.
وأفادت الندوة العالمية بأن من شروط اجتياز البرنامج تقديم مشروع تخرج لدروس عملية مباشرة على معارف ومهارات اللغويات التطبيقية، كما طبق البرنامج معايير جودة تعليمية عالية في القبول والاختبارات، وبلغت نسبة النجاح (63.08%) وسوف يمنح الخريج شهادة علمية و(20) رخصة مجانية لاستخدام منصة ألف بي التعليمية لتدريس (20) طالبًا لمدة عام كامل، تتبعها شهادة خبرة في التعليم الإلكتروني باستخدام المنصات التعليمية بحيث يكون مجموع الطلاب المستفيدين من الرخصة الممنوحة لخريجي الدفعة الأولى (820) طالبًا، وفي نهاية البرنامج يبلغ مجموعها (8000) رخصة مجانية، يستفيد منها (8000) طالب وطالبة حول العالم لمدة عام كامل.
من جانبهم أشاد المتدربون من مختلف دول العالم بالجهود التي تبذلها الندوة العالمية لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، ودعم أقسام اللغة العربية حول العالم، ببرامجها النوعية مثمنين جهود المملكة العربية السعودية، ودعمها السخي لخدمة اللغة العربية حول العالم في جميع المجالات.