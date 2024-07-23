الندوة العالمية تخرج 400 معلم لغة عربية و150 طالبًا من الناطقين بغير العربية حول العالم

أعلنت الندوة العالمية للشباب الإسلامي تخريج الدفعة الأولى من برنامجها المطور لتدريب معلمي اللغة العربية في الدول الناطقة بغير العربية، وتعليم طلاب مراحل التعليم العام فيها، وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات التعليمية المتخصصة في تقنية المعلومات، حيث بلغ عدد الخريجين 41 معلمًا، من عدة دول هي: البوسنة والهرسك، ومقدونيا الشمالية، والسنغال، وغينيا كوناكري، والنيجر، ونيجيريا، والبرازيل، والبيرو، والإكوادور، وقيرغيزيا.