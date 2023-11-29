سمو محافظ الأحساء يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة فوز المملكة باستضافة إكسبو 2030

وقال سموّه: إن هذا التطور الملحوظ الذي يشاهده العالم في وطننا الغالي على الأصعدة كافة، يُعطي دلالات مؤكدة على الأهمية الكبيرة للمملكة دوليًا وإقليميًا، كما أن الفوز باستضافة إكسبو 2030 في مدينة الرياض يأتي امتداداً لرؤية المملكة وتطلعاتها لصناعة مستقبل مشرق.