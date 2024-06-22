انطلاق "المعرض الافتراضي للتوظيف" بتقنيات الواقع الافتراضي 14 يوليو المقبل

يُذكر أن معرض التوظيف في نسخته الثانية سيقدم عددًا من الدورات وورش عمل التطوير المهني، والتي استفاد منها أكثر من 4600 شخص في النسخة الأولى من المعرض؛ وذلك حول مواضيع متعددة تساعد الأفراد على تطوير مهاراتهم المهنية والشخصية، تشمل طرق الاستعداد للمقابلات الشخصية، ومهارات التواصل الاحترافي، وكيفية كتابة السير الذاتية.. ويمكن للراغبين في الحضور، سواء كأفراد أو كمنشآت، التسجيل في المعرض الافتراضي للتوظيف عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني: https://jobfair.brj.com.sa.