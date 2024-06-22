انطلاق "المعرض الافتراضي للتوظيف" بتقنيات الواقع الافتراضي 14 يوليو المقبل

تشهد المملكة إطلاق "المعرض الافتراضي للتوظيف" الثاني بتقنيات الواقع الافتراضي 14 يوليو المقبل، الذي تنظمه شركة "باب رزق جميل" لتمكين أفراد المجتمع والمساهمة في توفير فرص العمل الملائمة لهم.
ويأتي ذلك عقب أن استقطب المعرض في نسخته الأولى أكثر من 41 ألف باحث عن عمل، و72 من الشركات والمؤسسات من أصحاب العمل الباحثين عن الكفاءات المهنية، إلى جانب عرض أكثر من 777 شاغرًا وظيفيًّا.
ويستهدف المعرض ربط أصحاب العمل في مختلف القطاعات بالباحثين عن فرص العمل من الكفاءات والمواهب المتميزة.
وسيجري خلاله تفعيل تقنية الواقع الافتراضي، بما يسهل استخدام شبكات الإنترنت عملية التواصل على نطاق أوسع بالمرشحين، وإلغاء العوائق المادية واللوجستية المرتبطة بإجراء المقابلات الشخصية.
كما ستشمل التقنية المتاحة في المعرض: إنشاء ركن افتراضي لكل صاحب عمل، وإجراء المقابلات عبر الفيديو، وتوفير قاعدة بيانات بالسير الذاتية للمتقدمين، وتوفير نسخة للمعرض ملائمة للهاتف المحمول.
وسيمتد جدول أعمال المعرض على مدى خمسة أيام، تشمل معرض الوظائف المفتوح، وعددًا من الدورات التدريبية في مختلف المهارات المهنية والشخصية.
من جانبها أوضحت المديرة التنفيذية لشركة باب رزق جميل، الدكتورة مي طيبة، أن إطلاق النسخة الثانية سيوسع الوصول إلى المستفيدين، سواءً من أصحاب الأعمال أو من الباحثين عن عمل؛ مما يؤكد السعي المستمر لباب رزق جميل للمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والالتزام بمواكبة التحول الرقمي للمملكة وتوظيف التقنيات الحديثة، والانسجام مع الأهداف المرسومة في رؤية المملكة 2030، وفي مقدمتها زيادة نسبة مشاركة المواطنين في سوق العمل وتقليل نسب البطالة.
يُذكر أن معرض التوظيف في نسخته الثانية سيقدم عددًا من الدورات وورش عمل التطوير المهني، والتي استفاد منها أكثر من 4600 شخص في النسخة الأولى من المعرض؛ وذلك حول مواضيع متعددة تساعد الأفراد على تطوير مهاراتهم المهنية والشخصية، تشمل طرق الاستعداد للمقابلات الشخصية، ومهارات التواصل الاحترافي، وكيفية كتابة السير الذاتية.. ويمكن للراغبين في الحضور، سواء كأفراد أو كمنشآت، التسجيل في المعرض الافتراضي للتوظيف عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني: https://jobfair.brj.com.sa.