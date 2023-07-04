معهد الصناعات الغذائية يفتح التسجيل لخريجي الثانوية في عدد من الشركات

بدأ معهد الصناعات الغذائية أحد برامج المركز الوطني للشراكات الاستراتيجية بشراكة نوعية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والقطاع الخاص وبدعم من صندوق الموارد البشرية، في تلقي طلبات القبول والتسجيل لبرنامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف في عدد من الشركات في قطاع صناعة الغذاء، على أن يتم غلق التسجيل في 23 من الشهر الجاري.