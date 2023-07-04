معهد الصناعات الغذائية يفتح التسجيل لخريجي الثانوية في عدد من الشركات

بدأ معهد الصناعات الغذائية أحد برامج المركز الوطني للشراكات الاستراتيجية بشراكة نوعية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والقطاع الخاص وبدعم من صندوق الموارد البشرية، في تلقي طلبات القبول والتسجيل لبرنامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف في عدد من الشركات في قطاع صناعة الغذاء، على أن يتم غلق التسجيل في 23 من الشهر الجاري.
ويقدم بتعاون استراتيجي مع كبرى الشركات برنامجًا أكاديميًا مهنيًا للعمل في مجال صناعة الغذاء، ويضم 7 تخصصات رئيسية؛ لضمان تأهيل كادر بشري قادر على تلبية احتياجات سوق العمل.
ويمنح المعهد مميزات أثناء التدريب تتمثل في مكافأة شهرية تتراوح ما بين 3000-4000، وتأمين طبي، وعقد وظيفي من أول يوم بالمعهد؛ حيث يهدف إلى تمكين الأيادي الوطنية الماهرة في وظائف مهنية متخصصة في قطاع صناعة الغذاء.