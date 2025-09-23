الرئيس التنفيذي للسجل العقاري يهنئ القيادة بمناسبة اليوم الوطني 95

وختم الدكتور السليمان بتجديد العهد على مواصلة العمل لتسريع إنجازات التسجيل العيني للعقار، وتمكين الاقتصاد الوطني، وإطلاق مزيد من الخدمات والحلول الرقمية، وتعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص، بما يفتح آفاقًا أوسع للابتكار والاستثمار العقاري ويعظّم أثر التحوّل الاقتصادي لصالح الوطن والمواطن، سائلًا المولى –عز وجل– أن يديم على المملكة قيادةً وشعبًا نعمة الأمن والاستقرار، وأن تواصل بلادنا الغالية مسيرتها الطموحة نحو مزيد من التقدم والازدهار.