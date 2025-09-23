الرئيس التنفيذي للسجل العقاري يهنئ القيادة بمناسبة اليوم الوطني 95

رفع الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار "السجل العقاري" الدكتور محمد السليمان، باسمه ونيابة عن منسوبي الشركة أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله-، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء –حفظه الله–، بمناسبة اليوم الوطني 95، مؤكدًا أنها مناسبة نستحضر فيها ملحمة التوحيد والبناء، ونجدّد معها العهد على مواصلة العمل بإخلاص لخدمة الوطن ومكتسباته.
وأوضح أن الأعوام الماضية شهدت تحوّلات نوعية في مختلف القطاعات تحت مظلة رؤية السعودية 2030، انعكست على منظومة التشريعات والخدمات والحوكمة، ورسّخت نهج الابتكار والرقمنة، ورفعت كفاءة الأداء الحكومي وجودة الحياة للمواطنين والمقيمين، وهو ما يواكب طموح القيادة ويُلبي تطلعاتها.
وبيّن أن القطاع العقاري كان في قلب هذه التحوّلات عبر حزمة من الأنظمة والتشريعات، من بينها نظام التسجيل العيني للعقار الذي أرسى مرجعية قانونية موثوقة لحقوق الملكية، وأسّس لبيئة عقارية أكثر شفافية وجاذبية واستقرار.
وأضاف الدكتور السليمان أن رحلة التحوّل تتسارع عبر منصة السجل العقاري الرقمية التي تمثل قاعدة بيانات موحدة لمعلومات الملكيات العقارية ومواقعها الجغرافية الدقيقة، وتسهل تجربة ملاك العقارات في إدارة ملكياتهم، وتعزز مكانة المملكة كوجهة جاذبة للاستثمار العقاري من خلال تطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية.
ولفت إلى أن تعزيز الشفافية ركيزة أساسية في نضج السوق؛ حيث تسهم المؤشرات العقارية والبيانات المفتوحة في تمكين متخذي القرار والباحثين والمستثمرين من الوصول إلى بيانات محدثة عن العقارات على مستوى المملكة والمدن والأحياء، بما يدعم السياسات العامة ويرسّخ الشفافية.
وختم الدكتور السليمان بتجديد العهد على مواصلة العمل لتسريع إنجازات التسجيل العيني للعقار، وتمكين الاقتصاد الوطني، وإطلاق مزيد من الخدمات والحلول الرقمية، وتعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص، بما يفتح آفاقًا أوسع للابتكار والاستثمار العقاري ويعظّم أثر التحوّل الاقتصادي لصالح الوطن والمواطن، سائلًا المولى –عز وجل– أن يديم على المملكة قيادةً وشعبًا نعمة الأمن والاستقرار، وأن تواصل بلادنا الغالية مسيرتها الطموحة نحو مزيد من التقدم والازدهار.