"المعدة انفجرت".. جراحة عاجلة تنقذ حياة شاب من حادث مروري مروع بالقصيم

وأوضح تجمع القصيم الصحي، أن المصاب وصل إلى قسم الطوارئ بالمستشفى عن طريق سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر، وكان فاقدًا للوعي؛ مبينًا أنه أجريت له على وجه السرعة الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة التي أظهرت وجود حالة انفجار بالمعدة ونزيف حاد في بطن الشاب الثلاثيني.