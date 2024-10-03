مكة المكرمة.. "الصحة" تطلق ملتقى "رحلة التحول" لمناقشة الأهداف الاستراتيجية المستقبلية

وأضاف: أنّ ورشة العمل التي ستُقام سيناقش من خلالها المسارات الخمسة للأهداف الاستراتيجية لوزارة الصحة؛ وهي: "زيادة متوسط عمر الإنسان، وتقليل الحوادث المرورية، والتراخيص والالتزام، وتغطية الرعاية الصحية، وتعزيز الاستثمار بجلب مستثمرين للصحة"، موضحًا أنّ مثل هذه المبادرات والمشاريع تساهم في خلق المزيد من الأهداف الاستراتيجية للوزارة التي تتحقّق بالعمل والإصرار.