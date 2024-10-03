مكة المكرمة.. "الصحة" تطلق ملتقى "رحلة التحول" لمناقشة الأهداف الاستراتيجية المستقبلية
أقام فرعُ وزارة الصحة بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الخميس، ملتقى وورشة عمل "رحلة التحول"، بقاعة الملك عبدالله الكبرى في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، وذلك بحضور مدير عام فرع وزارة الصحة بالمنطقة الدكتور وائل بن حمزة مطير، وعدد من قياديي الصحة من مساعدين ومدراء ومنسوبين.
وذكر مديرُ عام فرع وزارة الصحة بمنطقة مكة المكرمة، أنّ هذا الملتقى سيناقش المستهدفات في رحلة التحول من خلال مشاريع نوعية تحقّق الأهداف الاستراتيجية العامة للوزارة.
وأبان مديرُ إدارة التغيير والتحول بفرع وزارة الصحة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور معتصم كتبي، أنّ هذا الملتقى يهدف إلى شرح رحلة التحول الحالية التي تشهدها الصحة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرحلة التحوّل؛ من خلال خلْق المبادرات والمشاريع الخاصة بفرع وزارة الصحة بمنطقة مكة المكرمة.
وأضاف: أنّ ورشة العمل التي ستُقام سيناقش من خلالها المسارات الخمسة للأهداف الاستراتيجية لوزارة الصحة؛ وهي: "زيادة متوسط عمر الإنسان، وتقليل الحوادث المرورية، والتراخيص والالتزام، وتغطية الرعاية الصحية، وتعزيز الاستثمار بجلب مستثمرين للصحة"، موضحًا أنّ مثل هذه المبادرات والمشاريع تساهم في خلق المزيد من الأهداف الاستراتيجية للوزارة التي تتحقّق بالعمل والإصرار.