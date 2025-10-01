مجلس الأعمال السعودي العُماني يقترح إنشاء شراكات إستراتيجية بعدة قطاعات اقتصادية

عقد مجلس الأعمال السعودي العُماني اليوم, اجتماعه بالعاصمة العُمانية مسقط، برئاسة محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة السعودية الدكتور سعد بن عثمان القصبي، ووزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عُمان قيس بن محمد اليوسف, وحضور رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان فيصل بن عبدالله الرواس، ورئيس الجانب السعودي في المجلس عبدالعزيز العلي، ورئيس الجانب العُماني علي الكلباني، ومشاركة واسعة من المستثمرين السعوديين والعمانيين.