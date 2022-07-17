وزير الموارد البشرية يوافق على إنشاء أول جمعية تعاونية للمحامين بالسعودية

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا يقضي بإنشاء جمعية للمحامين بالرياض كجمعية تعاونية بناء على نظام الجمعيات التعاونية بمرسوم ملكي؛ لتكون أول جمعية إعلامية تعاونية متخصصة في المحاماة بالمملكة العربية السعودية.
كما صدر قرار أيضًا بتكليف محمد العزي رئيسًا لها. ويأتي قرار إنشاء الجمعية امتدادًا لرؤية 2030، وتزامنًا مع مستهدفات وزارة العدل ووزارة الموارد البشرية في القطاع غير الربحي، مواكبةً بذلك دعم سمو ولي العهد للقطاع غير الربحي، ودعمًا للمسؤولية المجتمعية، وتعزيزًا للقطاع القانوني.
وتهدف جمعية المحامين إلى الاستثمار في قطاع المحاماة من خلال أهداف عدة، منها: إعداد الدراسات والبحوث والخدمات للمختصین في مجال المحاماة، وتقدیم الاستشارات القانونية للجهات ذات الاختصاص في القضایا المجتمعیة، وإقامة وتبنِّي الملتقیات والمؤتمرات والبرامج التدریبیة للتوعية في المجالات القانونیة، وتقدیم الشراكات الاستراتیجیة للمختصین في الخدمات القانونية.