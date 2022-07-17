وزير الموارد البشرية يوافق على إنشاء أول جمعية تعاونية للمحامين بالسعودية

كما صدر قرار أيضًا بتكليف محمد العزي رئيسًا لها. ويأتي قرار إنشاء الجمعية امتدادًا لرؤية 2030، وتزامنًا مع مستهدفات وزارة العدل ووزارة الموارد البشرية في القطاع غير الربحي، مواكبةً بذلك دعم سمو ولي العهد للقطاع غير الربحي، ودعمًا للمسؤولية المجتمعية، وتعزيزًا للقطاع القانوني.