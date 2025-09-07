واحات جدة".. فرصة استثمارية كبرى جديدة تطرحها "أدير العقارية" في مزاد علني 17 سبتمبر القادم

أعلنت شركة "أدير العقارية"، عن طرح "واحات جدة" وهي أرض خام بمخطط مُعتمد؛ للبيع عبر مزاد علني يُقام يوم الأربعاء الموافق 17 سبتمبر 2025، وذلك في قاعة فندق ماريوت (طريق المدينةالمنورة) - جدة.
وتعد "واحات جدة" أحد أبرز الفرص الاستثمارية بمدينة جدة، حيث تتميز بموقعها الاستراتيجي شرق المدينة في حي الكوثر، على مقربة من مطار الملك عبد العزيز الدولي، وطريق الحرمين الشريفين، ومدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة"، إضافةً إلى كبرى الوجهات التجارية مثل مول العرب والياسمين مول، مما جعلها وجهة مثالية تجمع بين العيش العصري والاستثمار المربح.
تمتد أرض "واحات جدة" على مساحة تتجاوز 707ألف متر مربع ويضم المخطط المعتمد للأرض 411 قطعة أرض متنوعة الاستخدامات بين سكني وتجاري وخدمات. حيث خُصصت 278 قطعة منها لبناء عمائر سكنية حديثة بارتفاع يصل إلى 4 أدوار مع ملحق، فيما تم تخصيص 113 قطعة للاستخدام التجاري بارتفاع بناء يصل إلى 5 أدوار مع ملحق، لتشكل جميعها فرصًا استثمارية واعدة ومتكاملة. كما يوفر المخطط الخدمات الاساسية وتشمل المساجد والمدارس والمرافق الصحية والحدائق العامة ومواقف السيارات.
من جانبه، صرّح سليمان الحربي نائب الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية قائلًا: "نفخر بطرح مشروع "واحات جدة" في مزاد علني، حيث يجمع المشروع بين الموقع المميز في قلب الحراك العمراني المتسارع لجدة، والتخطيط العصري المعتمد الذي يواكب تطلعات السكان والمستثمرين على حد سواء. نحن على ثقة أن هذا المشروع سيحظى بإقبال كبير، لما يقدمه من تنوع في الاستخدامات، وارتباط مباشر بأهم المرافق الحيوية في جدة، مما يجعله خيارًا استراتيجيًا للاستثمار طويل الأمد."
ودعا الحربي جميع المهتمين والمستثمرين إلى اغتنام هذه الفرصة الفريدة والمشاركة في المزاد، مؤكدًا أن "واحات جدة" ليست مجرد أرض خام، بل مشروع متكامل يعكس رؤية تنموية حديثة، ويُتوقع أن يكون من أبرز المعالم العقارية المستقبلية في مدينة جدة.