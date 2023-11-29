الرئيس الموريتاني يهنئ القيادة بفوز المملكة باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030

وأكد في رسالتين بعثهما لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، أن هذا الفوز يضاف إلى سلسلة النجاحات التي حققتها المملكة العربية السعودية في جميع الميادين في ظل القيادة الرشيدة، كما يكرس ريادتها على الصعيد الدولي وإشعاعها الحضاري المتجدد.