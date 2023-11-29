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الرئيس الموريتاني يهنئ القيادة بفوز المملكة باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030

أكد أن هذا الفوز يضاف إلى سلسلة النجاحات التي حققتها المملكة في جميع الميادين
الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني
الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني

هنّأ الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، خادمَ الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحبَ السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بفوز المملكة باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 في مدينة الرياض.

وأكد في رسالتين بعثهما لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، أن هذا الفوز يضاف إلى سلسلة النجاحات التي حققتها المملكة العربية السعودية في جميع الميادين في ظل القيادة الرشيدة، كما يكرس ريادتها على الصعيد الدولي وإشعاعها الحضاري المتجدد.

وسأل الله العلي القدير أن يمنّ على خادم الحرمين الشريفين وسموه ولي عهده بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على المملكة نعمه الظاهرة والباطنة.

الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني
إكسبو 2030

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