"دله للرعاية المنزلية" تعيد لمريض خمسيني حياته الطبيعية بعد إصابته بثلاثة جروح خطيرة

وتفصيلًا، أدت الجروح الثلاثة المفتوحة التي أصيب بها المريض في أسفل ظهره، إلى معاناة شديدة، نسبة إلى أن هذه الجروح كانت ملتهبة ومفرزة وسببت له مضاعفات خطيرة، و أثرت بشكل كبير على حياته اليومية، مما جعله حبيس الفراش في المنزل لصعوبة الجلوس، أو الحركة في ظل وجود هذه الجروح.