"دله للرعاية المنزلية" تعيد لمريض خمسيني حياته الطبيعية بعد إصابته بثلاثة جروح خطيرة

تمكن فريق في «دله للرعاية المنزلية»، بالرياض، من تقديم رعاية عاجلة لمريض يبلغ من العمر 59 سنة، كان قد أصيب بـ 3 جروح مفتوحة وخطيرة، من الدرجة الرابعة في أسفل ظهره، مما أثرت بشكل سلبي وكبير على ممارسة المريض لحياته اليومية.
وتفصيلًا، أدت الجروح الثلاثة المفتوحة التي أصيب بها المريض في أسفل ظهره، إلى معاناة شديدة، نسبة إلى أن هذه الجروح كانت ملتهبة ومفرزة وسببت له مضاعفات خطيرة، و أثرت بشكل كبير على حياته اليومية، مما جعله حبيس الفراش في المنزل لصعوبة الجلوس، أو الحركة في ظل وجود هذه الجروح.
وقد بذل فريق العمل في «دله للرعاية المنزلية»، الذي قام بتقديم العلاج اللازم، جهوداً كبيرة، حيث ضم الفريق الطبي استشاري الجراحة وفريق التمريض وأخصائي العلاج الطبيعي، الذين لعبوا دوراً حاسماً في تعافي المريض.
وعقب إجراء الفحوصات التشخيصية اللازمة للمريض، تم وضع الخطة العلاجية المناسبة له، حيث تضمنت العناية اليومية بالجروح والمراقبة الدقيقة على مدى أربعة أشهر مع إعداد برنامج تأهيلي شمل تمارين واستراتيجيات مصممة خصيصًا له، حتى تماثل المريض للشفاء تماماً من جروحه الخطيرة وتمكن من العودة إلى ممارسة حياته اليومية بصورة طبيعية ولله الحمد.
وتضم وحدة العلاج التأهيلي في «دله للرعاية المنزلية»، أقساما عدة، منها العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي والتغذية العلاجية والنطق والتخاطب، حيث تهدف وحدة التأهيل الطبي لتعزيز جودة حياة المرضى وذلك بتصميم خطة علاجية متكاملة يتم من خلالها تقديم خدمات صحية، بكفاءة عالية وفقاً لكل حالة مرضية.
الجدير بالذكر، أن شركة دله الصحية تضم ستة مرافق رائدة للرعاية الصحية، تخدم أكثر من مليونين ونصف مراجع سنويًا، في مختلف أنحاء المملكة، عبر أكثر من 1300سرير، وأكثر من 500 عيادة خارجية، كما تضم موظفين متخصصين وأطباء من ذوي الخبرة، سعيًا لتقديم أعلى معايير الرعاية الصحية الآمنة في المملكة.