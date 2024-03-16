"خيرية صعوبات التعلم" تشكر القيادة الرشيدة على دعم منصة إحسان للعمل الخيري

وأردف "آل عثمان": إن مثل هذه المبادرة في شهر فضيل فرصة لا يغتنمها إلا مَن يتصف بالهمم العالية، وصدق العزيمة، وإخلاص العمل، والمسارعة في التنفيذ.. وتُعتبر حافزًا قويًّا لكل صاحب شهامة ومروءة؛ لأنه يُحسن تلمُّس حاجات الناس، ويبادر لقضائها واغتنامها دون منغصات، وينال أجرًا عظيمًا في الدنيا والآخرة؛ لذا يجب علينا دائمًا وأبدًا المبادرة إلى اغتنام كل فرص الأعمال الصالحة، ونحن على علم يقيني بأن وراءها خيرًا كثيرًا، وأجرًا عظيمًا.. فهنيئًا لمن بادر وكسب قلوب الناس ومحبتهم، ولن يبقى إلا جميل ما صنع، والناس شهود الله تعالى في أرضه.