"خيرية صعوبات التعلم" تشكر القيادة الرشيدة على دعم منصة إحسان للعمل الخيري

قدم الدكتور عثمان بن عبدالعزيز آل عثمان، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم، عظيم الشكر والعرفان والامتنان والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ بمناسبة التبرع السخي للحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الرابعة، من خلال منصة إحسان.
وذكر "آل عثمان" أن التبرع السخي يُعتبر تجسيدًا صادقًا ومحبة صادقة لفعل الأعمال الخيرية والطاعات والعطاء، ودعمًا للعمل الخيري، وتشجيعًا مستمرًّا لتحسين الظروف المادية والمعنوية للمواطنين ابتغاء رضا رب العالمين في هذا الشهر الفضيل.
وأردف "آل عثمان": إن مثل هذه المبادرة في شهر فضيل فرصة لا يغتنمها إلا مَن يتصف بالهمم العالية، وصدق العزيمة، وإخلاص العمل، والمسارعة في التنفيذ.. وتُعتبر حافزًا قويًّا لكل صاحب شهامة ومروءة؛ لأنه يُحسن تلمُّس حاجات الناس، ويبادر لقضائها واغتنامها دون منغصات، وينال أجرًا عظيمًا في الدنيا والآخرة؛ لذا يجب علينا دائمًا وأبدًا المبادرة إلى اغتنام كل فرص الأعمال الصالحة، ونحن على علم يقيني بأن وراءها خيرًا كثيرًا، وأجرًا عظيمًا.. فهنيئًا لمن بادر وكسب قلوب الناس ومحبتهم، ولن يبقى إلا جميل ما صنع، والناس شهود الله تعالى في أرضه.
وتابع: ختامًا نسأل الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وأن يديم الله تعالى على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان والاستقرار والتقدم، مع ازدهار وعطاء مستمر للعمل الخيري والإنساني، وتحقيق آمال وطموح جميع أفراد المجتمع السعودي الكريم والمقيمين على أرض الحرمين الشريفين والعروبة والإسلام.