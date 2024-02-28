"السديس": محورية خدمة الضيف وإثراء تجربته أهم مرتكزات خطة رمضان

أكد رئيس الشؤون الدينية لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس ضرورة تعزيز العمل الميداني الديني والتوعوي والإرشادي خلال شهر رمضان المبارك، معلنًا عن جاهزية المسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك؛ لاستقبال الأعداد المليونية المتوقعة للمعتمرين والمصلين والزائرين، وتهيئة الأجواء التعبدية الإيمانية؛ وفق الخطة التشغيلية للمسجد النبوي خلال الشهر الكريم والتي ستعلن تفاصيلها الأسبوع المقبل.
وأوضح الشيخ "السديس" خلال ترؤسه الاجتماع التحضيري للخطة التشغيلية لشهر رمضان المبارك في مكتبه بالمسجد النبوي اليوم بحضور القيادات الدينية، أن الخطة التشغيلية لرمضان تتركز على محورية خدمة الضيف وإثراء تجربة الزائرين الدينية؛ فضلًا عن تكثيف التوعية الدينية الميدانية وتعزيز الدروس العلمية والتوجيهية المتعلقة بأهمية الشهر الكريم وآداب زيارة المسجد النبوي؛ وفق ما تتطلع إليه قيادة المملكة؛ لتقديم أرقى وأفضل الخدمات لزائري المسجد النبوي.
وأشار "السديس" إلى أن مرتكزات الخطة التشغيلية لموسم رمضان المبارك، تحقيق التناغم والتكامل مع مختلف الجهات العاملة، وعلى رأسها إمارة المدينة المنورة والمنظومة الامنية وشركاء النجاح، من الجهات الحكومية، التي تكاتف وتعاضد مع الرئاسة، وتعمل ليل نهار لخدمة الزائرين وتأصيل مبدأ التعاون والتآلف وروح الفريق الواحد مع كل الجهات.