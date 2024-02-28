"السديس": محورية خدمة الضيف وإثراء تجربته أهم مرتكزات خطة رمضان

وأشار "السديس" إلى أن مرتكزات الخطة التشغيلية لموسم رمضان المبارك، تحقيق التناغم والتكامل مع مختلف الجهات العاملة، وعلى رأسها إمارة المدينة المنورة والمنظومة الامنية وشركاء النجاح، من الجهات الحكومية، التي تكاتف وتعاضد مع الرئاسة، وتعمل ليل نهار لخدمة الزائرين وتأصيل مبدأ التعاون والتآلف وروح الفريق الواحد مع كل الجهات.