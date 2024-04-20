طائف الورد تبتهج.. مهرجان وتسويق والإنتاج يصل لـ 550 مليون وردة سنويًا

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أن مزارع الورد تنتشر في الهدا والشفا ووادي محرم والوهط والوهيط بالطائف، وتصل أعداد المزارع إلى أكثر من 910 مزرعة ورد، بإجمالي عدد شجيرات بلغ نحو 1144000 وبمساحة مزروعة تقدر بنحو 270 هكتارًا من الأراضي الزراعية، تنتج 550 مليون وردة سنوياً، بدايةً من شهر مارس إلى نهاية شهر ابريل، وتُقدر مصانع ومعامل إنتاج وتقطير الورد بحوالي أكثر من 70 مصنعًا ومعملًا مهتمًا بصناعات الورد الطائفي ،جعلتها تحقق عوائد اقتصادية وثقافية كبيرة، حيث يستخرج من الورد الطائفي 80 منتجاً، فيما تحققت استثمارات في السوق السعودي بلغت 64 مليون ريال فضلًا عن تسجيل 84,450 وردة في موسوعة جينيس كأكبر سلة ورد في العالم.