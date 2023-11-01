رئيس أرامكو: قطاع الطاقة يواجه تهديدًا سيبرانيًا بمختلف الطرق

وأضاف: قطاع الطاقة يواجه تهديدًا على وجه الخصوص، خاصة أنه يلعب دورًا محوريًا في حياة الملايين من الناس، من خلال إمدادات الطاقة والمنتجات التي يحتاج إليها الاقتصاد العالمي، من المواصلات إلى التصنيع.