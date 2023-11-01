رئيس أرامكو: قطاع الطاقة يواجه تهديدًا سيبرانيًا بمختلف الطرق

أوضح رئيس شركة أرامكو م. أمين الناصر؛ أن قطاع الطاقة يواجه تهديدًا سيبرانيًا بمختلف الطرق.
جاء ذلك على هامش انطلاق النسخة الثالثة من المنتدى الدولي للأمن السيبراني في الرياض.
وقال "الناصر": التحول السريع الذي نشهده جعل العالم أكثر عرضة للهجمات السيبرانية المتزايدة.
وأضاف: قطاع الطاقة يواجه تهديدًا على وجه الخصوص، خاصة أنه يلعب دورًا محوريًا في حياة الملايين من الناس، من خلال إمدادات الطاقة والمنتجات التي يحتاج إليها الاقتصاد العالمي، من المواصلات إلى التصنيع.
وأردف: الرقمنة جعلت الشركة أكثر رشاقة وأسهمت في حماية الأنظمة وجعلتنا نقدم الطاقة بكفاءة واستدامة، وكي نواجه مخاطر الهجمات السيبرانية فقد أسسنا منظومة كاملة لأن هجمة واحدة قد تؤثر في الجميع، ولذلك السبب أطلقنا برنامج تأمين سلاسة الإمداد السيبراني.