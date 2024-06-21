"الشؤون الإسلامية" بالجوف تبدأ توزيع هدية خادم الحرمين على الحجاج المغادرين عبر منفذ الحديثة

بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في منطقة الجوف، أمس، توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ من القرآن الكريم من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف على الحجاج المغادرين إلى بلادهم عبر منفذ الحديثة.. حيث سيتم توزيع (32.896) ألف نسخة خلال الأيام القادمة.