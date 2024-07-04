زيادة الإعفاء من أجور تخزين الحاويات الفارغة بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام إلى 20 يومًا

أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، اليوم، عن زيادة فترة الإعفاء من أجور التخزين للحاويات الصادرة الفارغة بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام من 10 أيام إلى 20 يومًا؛ وذلك اعتبارًا من اليوم ولمدة 6 أشهر، في مبادرة جديدة من الهيئة لدعم العمليات التشغيلية أمام كل المستفيدين والمتعاملين في قطاع الموانئ، ودعم وتمكين تيسير التجارة وسلاسل الإمداد.