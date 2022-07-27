ملتقى الاستثمار السعودي-اليوناني يبحث توسيع الشراكة الاستراتيجية في أثينا

عُقد اليوم ملتقى الاستثمار السعودي – اليوناني في أثينا على هامش الزيارة الرسمية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى الجمهورية الهيلينية "اليونان"، وذلك بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ووزير التطوير والاستثمار اليوناني أديوس جيورجيادس، ونائب وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية والانفتاح المكلف بالتجارة والاستثمار اليوناني كوستاس فراجويانيس، ومسؤولي الجهات الحكومية، وممثلي القطاعَيْن الخاصَّيْن من البلدَيْن.
وناقشت جلسات الملتقى عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبَيْن في مجالات: الاتصالات والنقل والخدمات اللوجستية والطاقة، وشارك فيها ممثلو كبرى الشركات والقطاعَيْن الخاصَّيْن من البلدَيْن؛ بهدف تسليط الضوء على الإمكانات الاستثمارية والممكنات للاستثمار في البلدَيْن.
وشهدت أعمال الملتقى توقيع 21 اتفاقية استثمارية وتعاونية في مجالات مختلفة، شملت: الطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والخدمات اللوجستية والصناعة والبيئة والتشييد والبناء والسياحة والتمويل.
كما عُقدت مجموعة من اللقاءات الثنائية بين ممثلي القطاع الخاص والشركات والمستثمرين لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدَيْن، وتبادُل الخبرات، واستعراض أوجه التعاون والشراكة الاستثمارية، وذلك بحضور أكثر من 35 شركة سعودية، وأكثر من 50 شركة يونانية.
ويهدف الملتقى إلى توسيع الشراكة الاستراتيجية، وتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدَيْن، وتبادُل المعلومات عن الفرص الاستثمارية المتاحة، وربط فرص الاستثمار النوعية.