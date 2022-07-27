ملتقى الاستثمار السعودي-اليوناني يبحث توسيع الشراكة الاستراتيجية في أثينا

عُقد اليوم ملتقى الاستثمار السعودي – اليوناني في أثينا على هامش الزيارة الرسمية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى الجمهورية الهيلينية "اليونان"، وذلك بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ووزير التطوير والاستثمار اليوناني أديوس جيورجيادس، ونائب وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية والانفتاح المكلف بالتجارة والاستثمار اليوناني كوستاس فراجويانيس، ومسؤولي الجهات الحكومية، وممثلي القطاعَيْن الخاصَّيْن من البلدَيْن.