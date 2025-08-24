غدًا انطلاق مزاد "ركاز الرياض" – لا تفوّت الفرصة

يطرح المزاد 5 فرص فريدة في مواقع استثنائية بمدينة الرياض، حيث تشمل أرض على طريق الملك فهد على شارعين بحي المؤتمرات بمساحة 2254م، وأرض تجارية سكنية على ثلاث شوارع في الشريط التجاري في حي العليا بمساحة 1520م، بالإضافة إلى أرض سكنية تجارية على ثلاث شوارع على طريق صلاح الدين الأيوبي في حي الضباط بمساحة 5000م، كما يتضمن المزاد عمارتين استثماريتان مؤجرتان في حي الملز بمساحة 1273.98م، وحي الوزارات بمساحة 600م.