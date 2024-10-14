احتفالاً بالإبداع العالمي: الإعلان عن الفائزين بجوائز OPPO Imagine IF للتصوير الفوتوغرافي لعام 2024

مع 36 جائزة شرفية في تسع فئات، بما في ذلك المناظر الطبيعية، والبورتريه، والألوان، واللحظة الخالدة، والأزياء، واللقطة الفورية، والضوء، والسفر، والمجموعة، احتفت المسابقة بمجموعة متنوعة من الإبداعات التي دفعت حدود التصوير الفوتوغرافي بالهاتف المحمول. ومن المناظر الطبيعية النابضة بالحياة إلى اللحظات الحميمة، تتجاوز الأعمال الحدود الفنية التقليدية. وعلاوة على ذلك، قدمت المسابقة لأول مرة هذا العام خمس جوائز خاصة للشباب، مصممة خصيصًا لتكريم المواهب الملهمة للجيل الناشئ والاحتفال بها.