احتفالاً بالإبداع العالمي: الإعلان عن الفائزين بجوائز OPPO Imagine IF للتصوير الفوتوغرافي لعام 2024

وباعتبارها الشريك العالمي لأكبر معرض فني دولي، باريس فوتو، ستعرض OPPO الأعمال الفائزة بجوائز OPPO Imagine IF للتصوير الفوتوغرافي 2024 في النسخة القادمة للمعرض في نوفمبر. ولاستعراض الأعمال الفائزة ومعرفة المزيد عن جوائز OPPO Imagine IF للتصوير الفوتوغرافي، يرجى زيارة OPPO Imagine IF – المملكة العربية السعودية | جوائز التصوير الفوتوغرافي | OPPO Saudi Arabia.