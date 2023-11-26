"الهيئة السعودية للسياحة" تشارك في "واحة الإعلام" السعودية بالعاصمة الفرنسية

وبهذه المناسبة صرح الأستاذ فهد حميد الدين الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة، قائلا: "تواصل الهيئة السعودية للسياحة حضورها في المحافل الدولية السياحية الهامة، من أجل ترسيخ مكانة السعودية على خارطة السياحة العالمية، وإبراز المقومات السياحية الهائلة، وتسليط الضوء على المشاريع السياحية الكبرى، ومواصلة العمل على جذب شرائح جديدة من السياح، وإلهام العالم لزيارة المملكة والاستمتاع بتجربة سياحية استثنائية، لا توجد إلا في السعودية". وأضاف: "فخورون بالمشاركة ضمن وفد المملكة الرسمي، الحاضر بقوة لإبراز جاهزية وقدرة السعودية على استضافة وإنجاح كافة الفعاليات العالمية، ومن أهمها اكسبو2030".