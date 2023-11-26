"الهيئة السعودية للسياحة" تشارك في "واحة الإعلام" السعودية بالعاصمة الفرنسية

أعلنت الهيئة السعودية للسياحة عن مشاركتها ضمن الوفد السعودي المغادر نحو باريس للمشاركة في "واحة الإعلام"، الذي تقيمه وزارة الإعلام في ساحة "بافيلون فاندوم" الفرنسية يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر 2023، لمدة ثلاثة أيام، تزامناً مع مشاركة المملكة باجتماع الجمعية العمومية 173 لاختيار الدولة المستضيفة لمعوض إكسبو 2030.
ومن المقرر أن تقدم "الهينة السعودية للسياحة" من خلال جناحها الخاص زخماً من المعلومات الثرية عن الوجهات السعودية الفريدة والتجارب الملهمة والمشاريع السياحية الكبرى التي تم افتتاحها، أو سيتم افتتاحها تباعاً خلال السنوات القليلة القادمة وحتى العام 2030، إضافة لإبراز التنوع الطبيعي والمناخي والثقافي ومواقع التراث الإنساني العالمي المعتمدة من اليونيسكو، والحفاوة السعودية وكرم الضيافة الأصيل، وتسليط الضوء على التسهيلات غير المسبوقة، وسهولة الوصول ومستجدات الربط الجوي، وتطويع التقنيات المتطورة في سبيل تقديم تجارب سياحية سلسة وممتعة وآمنة.
وبهذه المناسبة صرح الأستاذ فهد حميد الدين الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة، قائلا: "تواصل الهيئة السعودية للسياحة حضورها في المحافل الدولية السياحية الهامة، من أجل ترسيخ مكانة السعودية على خارطة السياحة العالمية، وإبراز المقومات السياحية الهائلة، وتسليط الضوء على المشاريع السياحية الكبرى، ومواصلة العمل على جذب شرائح جديدة من السياح، وإلهام العالم لزيارة المملكة والاستمتاع بتجربة سياحية استثنائية، لا توجد إلا في السعودية". وأضاف: "فخورون بالمشاركة ضمن وفد المملكة الرسمي، الحاضر بقوة لإبراز جاهزية وقدرة السعودية على استضافة وإنجاح كافة الفعاليات العالمية، ومن أهمها اكسبو2030".
الجدير بالذكر أن الهيئة السعودية للسياحة تشارك ضمن وفد المملكة العربية السعودية المغادر نحو باريس، للمشاركة في "واحة الإعلام"، التي تقيمها وتنظمها وزارة الإعلام، بمشاركة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، ووزارة الرياضة، ونيوم، وبوابة الدرعية، وحديقة الملك سلمان، والمسار الرياضي، ومبادرة الرياض أرت، ومشروع الرياض الخضراء، وكنوز، والمعهد الملكي للفنون التقليدية.
وتأتي المشاركة في الوقت الذي يزور فيه المملكة آلاف السياح من جميع أنحاء العالم للاستمتاع بالفعاليات والأنشطة الخاصة بموسم شتاء السعودية، والذي انطلق في العديد من مدن المملكة، مع أكثر من 11 ألف فعالية نوعية تقام خلال الأشهر القادمة.