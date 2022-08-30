"غلام" يشيد بلائحة نظام الأرصاد.. ويعتبرها خطوة مهمة نحو العمل المؤسسي

ثمّن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام إقرار وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد، المهندس عبدالرحمن الفضلي، اللائحة التنفيذية لنظام الأرصاد، مشيرًا إلى أن صدورها يعتبر خطوة مهمة نحو عمل مؤسسي للأرصاد في المملكة.