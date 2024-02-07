تأسيس جمعية مصنعي السيارات و"أكاديمية المركبات".. تطور نوعي ضمن جهود متواصلة

وتظهر الفائدة التي يعود بها هذا القطاع، من خلال ما تتمتع به المملكة من قدرة على التصدير إلى العديد من الأسواق المجاورة، لا سيما البلدان التي لا تمتلك مصانع لسيارات نقل الركاب، وسيؤدي تطوير هذا القطاع إلى جذب تنمية وتطوير القوى العاملة، مع التركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية مثل، بطاريات الليثيوم أيون، التي ستثري الكفاءات المحلية.